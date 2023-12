Apple a déjà dit que son casque Vision Pro sortira au début de 2024, sans communiquer une date précise. Aujourd’hui, l’analyste Ming-Chi Kuo affirme que la sortie se fera à la fin janvier ou au début de février. Il rejoint un précédent créneau évoqué par Mark Gurman de Bloomberg.

L’Apple Vision Pro arrive dans quelques semaines

Kuo assure que « le Vision Pro est le produit le plus important d’Apple pour 2024 ». Il ajoute :

Le Vision Pro est actuellement en production de masse et commencera à être expédié en masse au cours de la première semaine de janvier 2024. Selon le calendrier actuel des livraisons de masse, le Vision Pro arrivera probablement dans les magasins à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février.

L’analyste ajoute qu’Apple devrait vendre 500 000 exemplaires de son casque de réalité mixte en 2024. Il indique également que « si les réactions des utilisateurs au Vision Pro sont meilleures que prévu, cela contribuera à renforcer le consensus du marché selon lequel le Vision Pro est le prochain produit phare de l’électronique grand public et aidera le cours de l’action de la chaîne d’approvisionnement correspondante ».

D’autre part, Kuo fait savoir que l’intelligence artificielle sera importante tout au long de 2024 chez les différents fabricants. Pour ce qui est d’Apple spécifiquement, l’analyste estime qu’il n’y aura probablement pas assez de matière au printemps, lors d’une possible keynote pour annoncer de nouveaux Mac et iPad. Il faudrait attendre la WWDC 2024 en juin et donc la présentation d’iOS 18 pour avoir un aperçu. Apple profiterait également de la keynote de septembre pour l’annonce des iPhone 16 afin de faire d’autres présentations.