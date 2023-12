Ça progresse du côté du Vision Pro, avec Apple qui compte lancer son casque d’ici le mois de février, selon Bloomberg. Il est aussi question d’accélérer la production.

Lancement de l’Apple Vision Pro d’ici février 2024

La production de l’Apple Vision Pro est annoncée pour fonctionner à plein régime dans des usines en Chine, et ce depuis plusieurs semaines. L’objectif est que les exemplaires destinés aux clients soient prêts d’ici la fin du mois de janvier, et que la commercialisation se fasse dans le courant de février. Pour sa part, Apple a seulement annoncé une sortie au début de 2024, sans aucune précision.

Étant donné que la commercialisation n’est plus très loin, Apple a demandé à certains développeurs d’applications de se tenir prêts. Le fabricant les invite à faire des tests de leurs applications pour s’assurer qu’elles seront pleinement compatibles avec le casque quand celui-ci sera disponible dans le commerce.

Une formation pour les employés

Naturellement, la sortie d’une nouvelle catégorie de produit pour Apple nécessite toute une organisation. C’est pour cela que les Apple Store vont devoir connaître quelques changements. Il faudra notamment de la place pour présenter le casque au public, ainsi que dans la réserve, surtout qu’il y a plusieurs éléments (tailles différentes, verres correcteurs selon la vue du porteur, etc).

Apple se prépare à présenter et à faire la démonstration du Vision Pro dans certains de ses magasins. Les Apple Store devront disposer de casques et de tous les accessoires, y compris les bandeaux de différentes tailles. La société envoie des employés de chacun de ses magasins à Cupertino pour apprendre à préparer l’appareil pour les clients. Les employés devront ensuite former leurs collègues dans les boutiques.

Lors des sessions de formation à Cupertino, les employés apprendront comment fonctionne le Vision Pro et quelles sont les caractéristiques à mettre en avant lors des conversations avec les acheteurs potentiels. Ils apprendront à fixer le bandeau, les verres correcteurs optionnels et le joint d’étanchéité, qui empêche la lumière extérieure de nuire à l’expérience.

Pour rappel, la commercialisation de l’Apple Vision Pro concernera d’abord les États-Unis. Le prix sera de 3 499 dollars. Apple n’a pas encore communiqué une date pour la France ou les autres pays.