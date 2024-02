C’est le jour J pour la disponibilité de l’Apple Vision Pro aux États-Unis. Il y a des queues devant les Apple Store et Tim Cook est présent à l’ouverture. Il a choisi le célèbre Apple Store de la 5e Avenue à New York.

Jour de lancement pour l’Apple Vision Pro

Il y a deux éléments aujourd’hui. Le premier est la commercialisation de l’Apple Vision Pro. Le second est la possibilité de prendre rendez-vous pour tester le casque pendant 30 minutes et ainsi découvrir ses usages, ainsi que le poids et l’expérience de manière générale.

Comme on peut le voir sur les vidéos ci-dessous, Tim Cook a salué les personnes faisant la queue à l’Apple Store new-yorkais et a également pris quelques photos. Il a été accompagné par Deirdre O’Brien, la responsable des Apple Store, pour ouvrir la porte au moment où les employés ont fini le décompte. À noter également la présence de Greg Joswiak, le vice-président du marketing mondial d’Apple.

Tim Cook is HERE at the Apple Vision Pro Launch ‼️👓 pic.twitter.com/311Xw3Xg6C — Nikias Molina (@NikiasMolina) February 2, 2024

Se prendre en selfie avec Tim Cook en portant le Vision Pro : ✅😂 pic.twitter.com/yqvP0yAEi9 — Nicolas Lellouche (@LelloucheNico) February 2, 2024

L’Apple Vision Pro est officiellement disponible aux Etats-Unis ! Compte à rebours et ouverture des portes par Tim Cook. Le produit va-t-il être le succès espéré ? pic.twitter.com/5YcweVd0Jp — Nicolas Lellouche (@LelloucheNico) February 2, 2024

L’Apple Vision Pro débute à 3 499 dollars. C’est un produit notable en soi, puisqu’il s’agit d’une nouvelle catégorie pour Apple. La précédente catégorie de produits lancée remonte à 2015, c’était pour l’Apple Watch.

Qu’en est-il du lancement pour la France ? Pas d’information pour l’instant. Tim Cook se contente de dire : « j’espère bientôt ».