Tim Cook, le patron d’Apple, a envoyé un mémo aux employés de l’entreprise pour célébrer le lancement du Vision Pro. Il les remercie pour leur travail et estime que le lancement du casque est un moment clé, à l’instar de ce que fut l’iPhone en 2007. Il fait aussi allusion aux lancements du Mac, de l’iPad et de l’Apple Watch.

Tim Cook était présent à l’Apple Store de la 5e Avenue à New York pour la commercialisation du Vision Pro. Il a ensuite envoyé le mémo aux employés. Le mémo, partagé par Bloomberg, est le suivant :

Aujourd’hui, nous avons lancé l’Apple Vision Pro, mettant en place une toute nouvelle ère de l’informatique spatiale. Des moments comme celui-ci devraient nous inciter à faire une pause – pour célébrer ce que nous avons accompli et réfléchir à l’incroyable potentiel qui nous attend encore.

Ce matin, j’étais avec notre équipe à l’Apple Store de la 5e Avenue, où l’excitation pour ce moment était palpable. C’est une chose incroyable que de voir les gens découvrir l’Apple Vision Pro pour la toute première fois. L’impossible devient possible sous leurs yeux, et souvent ils n’ont pas les mots pour décrire l’expérience. Il s’agit vraiment d’une technologie qu’il faut voir – et à travers laquelle il faut voir – pour y croire. Ce fut un véritable cadeau d’entendre les clients partager leur étonnement, leur émotion et leurs rêves pour cet incroyable appareil que nous avons créé. L’ensemble de l’expérience a réaffirmé l’ampleur de ce moment, ainsi que le rôle vital de nos équipes en boutique dans la mise à disposition de cette technologie sans précédent au monde entier.

L’Apple Vision Pro rassemble des milliers d’innovations pour créer un produit qui ne ressemble à rien de ce que le monde a connu jusqu’à présent. Il s’agit d’une réalisation extraordinaire qui, comme beaucoup d’entre vous peuvent en témoigner, a nécessité des années de travail. L’Apple Vision Pro est une réalité grâce à vous – grâce à votre engagement, à votre passion et à vos contributions à la culture particulière qui stimule l’innovation chez Apple. Je tiens tout particulièrement à remercier toutes les équipes qui se sont consacrées à ce projet, qui ont consacré d’innombrables heures pendant de nombreuses années pour repousser une fois de plus les limites du possible.

Bien sûr, pour nous, l’aspect le plus important de l’Apple Vision Pro est la façon dont il enrichit la vie de nos clients – en renforçant les liens, en libérant le potentiel et en permettant aux gens d’accomplir des choses qui ne seraient tout simplement pas possibles d’une autre façon. Il est profondément émouvant de voir des personnes revivre leurs souvenirs les plus précieux, ou même de présenter à un être cher un parent qu’il n’a jamais eu la chance de rencontrer. Il est exaltant d’imaginer les nouvelles expériences de divertissement incroyables que nos clients découvriront et les applications innovantes que nos incroyables développeurs créeront. Il est passionnant de penser à tout ce que cela ouvre aux industries du monde entier et aux opportunités incroyables qui nous attendent. Car avec l’informatique spatiale, ce n’est que le début de l’impact que nous pouvons avoir.

Il y a deux semaines, nous avons célébré le 40e anniversaire du Mac, un appareil révolutionnaire qui a transformé le monde et a défini les bases de décennies d’innovation. Lorsque nous avons dévoilé l’iPod avec le monde entier, nous avons mis un millier de chansons dans les poches de nos clients du jour au lendemain. Je me souviens du jour où nous avons lancé l’iPhone. Nous savions que nous tenions quelque chose de spécial, mais aucun d’entre nous n’aurait pu prévoir son impact profond sur notre vie quotidienne. Puis est arrivé l’iPad, une feuille de verre magique qui devient tout ce que vous voulez qu’elle soit, favorisant de nouvelles formes de connexion et de créativité pour des millions de personnes. Avec l’Apple Watch, il ne se passe pas un jour sans que je reçoive un message d’un utilisateur au sujet de son impact sur la vie. Avec le lancement d’aujourd’hui, l’Apple Vision Pro rejoint le panthéon des produits révolutionnaires qui ont défini Apple et redéfini la technologie telle que nous la connaissons.

Ce n’est pas tous les jours que nous vivons un moment comme celui-ci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le rendre possible.