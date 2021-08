Quelle sera la date pour la keynote de l’iPhone 13 ? Apple aurait choisi le 14 septembre. Il faudrait attendre le 17 septembre pour les précommandes du téléphone et le 24 septembre pour le lancement.

Ces dates pour la keynote et la sortie de l’iPhone 13 sont communiquées par le leaker Jon Prosser. Il « confirme » ce qui a déjà circulait hier. Un revendeur chinois avait communiqué la date du 17 septembre, tout en étant un peu flou sur le fait que cela concernerait les précommandes ou le lancement. Ce sera, semble-t-il, la date pour les précommandes.

Yes, this would mean event on Tuesday, September 14th.

— Jon Prosser (@jon_prosser) August 25, 2021