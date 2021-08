DigiTimes croit savoir que TSMC pourrait bien augmenter le prix de production des puces Ax. Le fondeur taiwanais aurait averti ses principaux clients (dont fait partie Apple à priori…) que les commandes de puces pourraient être tarifées 20% au dessus du prix actuel. Cette hausse de tarif serait justifiée par des procédés de production de plus en plus coûteux, parce que de plus en plus complexes et technologiquement avancés. Les tarifs de production augmenteraient dès le mois de janvier pour tous les clients, mais certaines unités produites en décembre seraient aussi concernées.

Pour Apple, la note serait assez salée. Les commandes de puces Ax verraient leur prix augmenter de 3 à 5% selon DigiTimes, une hausse très loin d’être négligeable. Une question se pose alors : Apple va t-il répercuter ce surcoût sur le prix d’achat de l’iPhone 13 ? Ce serait un choix sans doute risqué : les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max s’envolent déjà au delà des 1000 euros, et le marché semble se déplacer assez vite vers les mobiles bien dotés en specs aux alentours des 500/600 dollars (d’où le succès actuel de Xiaomi).