La date de sortie des iPhone 13 et des AirPods 3 aurait fuité. Si l’on en croit un commerçant chinois cité par ITHome, ce sera le 17 septembre pour les nouveaux smartphones et le 30 septembre pour les nouveaux écouteurs sans fil.

Ce n’est pas la première fois qu’on entend parler de ce créneau de sortie pour les iPhone 13. L’analyste Daniel Ives du cabinet Wedbush avait déjà évoqué une commercialisation au cours de la troisième semaine de septembre. Sachant qu’Apple met toujours en vente ses nouveaux iPhone le vendredi, la date du 17 septembre peut correspondre.

2021 va en tout cas marquer le retour de la commercialisation des iPhone en septembre. Il y avait eu un décalage en 2020 à cause du Covid-19. Apple et ses fournisseurs ont été chamboulés, ce qui les a obligés à revoir le créneau de sortie. Les iPhone 12 et iPhone 12 Pro avaient vu le jour à la fin octobre et les iPhone 12 mini et iPhone 12 Pro Max étaient arrivés à la mi-novembre. Cette année, les quatre iPhone 13 devraient débarquer en septembre.

Pour ce qui est des AirPods 3, de précédentes rumeurs ont fait savoir que les écouteurs seraient annoncés aux côtés des iPhone 13. Une disponibilité le même mois serait donc assez logique.