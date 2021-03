iPhone 13 : pas de retard et une annonce en septembre attendue

Apple devrait bien lancer ses iPhone 13 au mois de septembre cette année, selon l’analyste Dan Ives du cabinet Wedbush. Nous devrions donc retrouver le même calendrier de sortie que les années qui ont précédé à 2021.

L’iPhone 13 devrait bien arriver en septembre 2021

L’année dernière, Apple avait présenté ses iPhone 12 lors d’une keynote en ligne en octobre. Il avait fallu la fin octobre pour acheter les iPhone 12 et iPhone 12 Pro, et la mi-novembre pour les iPhone 12 mini et iPhone 12 Pro Max. Ce délai avait été provoqué par le Covid-19 et toutes les complications. La situation devrait s’améliorer cette année.

Dan Ives explique avoir pris contact avec des fournisseurs d’Apple et tous évoquent un lancement des iPhone 13 au mois de septembre au vu du calendrier de production. Un lancement à la fin septembre, comme avant, est donc attendu. L’analyste précise qu’Apple pourrait éventuellement faire un lancement au début d’octobre s’il n’arrive pas à se décider sur certaines caractéristiques. Le groupe ferait actuellement beaucoup de petites modifications ici et là pour savoir quelle est la meilleure combinaison.

L’analyste en profite pour évoquer une capacité de stockage de 1 To et un scanner LiDAR sur les quatre iPhone 13. Il y a déjà eu des rumeurs à ce sujet.