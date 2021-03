L’iPhone 13 pourrait bien proposer encore plus de stockage, au point de monter à 1 To. C’est en tout cas ce qu’annoncent les analystes de Wedbush après avoir discuté avec les fournisseurs d’Apple au niveau de la chaîne de production. C’est la deuxième fois depuis janvier qu’on entend parler de cette capacité.

1 To de stockage sur l’iPhone 13 ?

Un iPhone 13 avec autant de stockage pourrait être intéressant de nos jours. Ce serait un moyen pour les utilisateurs de tourner davantage de vidéos en 4K. Certains préfèrent aujourd’hui filmer en 1080p justement pour avoir plus de contenus, au lieu d’être limités.

Le seul produit mobile d’Apple qui propose 1 To de stockage est l’iPad Pro. L’iPhone 13 pourrait bien le rejoindre. Ce serait également un moyen de se mettre au même niveau que Samsung qui propose déjà une telle capacité sur ses smartphones Galaxy. Cela a commencé il y a deux ans avec les Galaxy S10.

Une question peut se poser : quels seront les autres espaces de stockage ? On retrouve 64, 128 et 256 Go avec les iPhone 12 mini et iPhone 12. C’est 128, 256 et 512 Go avec les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Doit-on s’attendre à 256 Go, 512 Go et 1 To avec l’iPhone 13 ? Ou bien Apple va-t-il proposer 128 Go comme première capacité ?

L’iPhone 13 sera annoncé par Apple au second semestre de 2021. Plusieurs rumeurs insistantes circulent à son sujet, dont un écran avec un affichage de 120 Hz, Touch ID sous l’écran, une encoche plus petite et du mieux pour les appareils photo.