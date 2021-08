La taille du boîtier de l’Apple Watch Series 7 devrait augmenter avec les formats de 41 et de 45 mm, contre 40 et 44 mm pour le modèle actuel. En réalité, Apple propose 40 et 44 mm depuis l’Apple Watch Series 4.

Les formats de 41 et 45 mm pour l’Apple Watch Series 7 sont annoncés par UnclePan, un leaker chinois qui a déjà fait ses preuves. Il s’agirait en tout cas du troisième changement depuis 2014. Les premières Apple Watch étaient disponibles avec des boîtiers de 38 et de 42 mm. On est passé à 40 et 44 mm avec l’Apple Watch Series 4. Et voilà donc que ce serait 41 et 45 mm pour cette année.

Naturellement, on peut se demander si tous les bracelets existants seront toujours compatibles avec le nouveau modèle. Ce sera le cas selon les informations du leaker. C’est donc une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont un bracelet qu’ils affectionnent tout particulièrement et qu’ils n’ont pas envie d’abandonner.

Les rumeurs ont jusqu’à présent annoncé que l’Apple Watch Series 7 aura un design revu, notamment avec une surface plate. L’écran serait également plus grand avec des bordures réduites. Un nouveau coloris doit aussi voir le jour, à savoir un boîtier vert. Apple devrait présenter sa nouvelle montre le mois prochain, lors de la keynote où sera notamment annoncé l’iPhone 13.