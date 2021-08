Apple va organiser plusieurs lancements de produits à l’automne et ce sera l’occasion de découvrir l’iPhone 13, les AirPods 3, l’Apple Watch Series 7 et plus encore. Le journaliste Mark Gurman de Bloomberg rapporte tout ce qu’Apple devrait annoncer ses sources.

iPhone 13

Sans surprise, Apple va profiter de la keynote de septembre pour présenter ses iPhone 13. Il y aura l’iPhone 13, l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Mark Gurman note qu’Apple devrait bien choisir le nom « iPhone 13 » (bien que le nombre 13 soit l’objet de nombreuses superstitions). Malgré tout, il faudrait surtout s’attendre à une année S. Il faut comprendre par là que ce sera un iPhone 12 amélioré, plutôt qu’un nouveau modèle apportant réellement des changements.

Selon les rumeurs, les principales nouveautés seront l’écran avec un affichage de 120 Hz (sur les modèles Pro et Pro Max), une encoche plus petite, la puce A15 et des améliorations pour la photo/vidéo.

Apple Watch Series 7

Il y aura également l’Apple Watch Series 7. Mark Gurman évoque un petit changement de design avec un écran laminé et un processeur plus rapide. Voici à quoi elle devrait ressembler selon de précédents rendus.

AirPods 3

Un autre produit va concerner l’audio avec les AirPods 3. Il est une nouvelle fois confirmé que le design s’inspirera beaucoup de celui des AirPods Pro. Mais le design des AirPods Pro ne signifie pas les fonctionnalités de ces écouteurs. Par exemple, les AirPods 3 ne devraient pas avoir le droit à la réduction de bruit active.

iPad mini 6 et iPad 9

Apple prévoit également un iPad mini 6 et un iPad 9. Le premier changerait de design et aurait des bordures plus fines, ainsi que la puce A15, un port USB-C et un Smart Connector. On pourrait presque parler d’un « iPad Air mini ». Pour ce qui est de l’iPad 9, il serait plus fin et plus rapide que le modèle existant.

MacBook Pro (2021) de 14 et 16 pouces

Enfin, il y a les MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec la puce M1X. Beaucoup de rumeurs ont déjà circulé évoquant un nouveau design et le retour du port HDMI, d’un lecteur de cartes SD, du port MagSafe et du retrait de la Touch Bar.