Les quatre modèles de l’iPhone 14 pourraient bel et bien avoir un écran ProMotion, c’est-à-dire un affichage de 120 Hz contre 60 Hz aujourd’hui. Pour les iPhone 13, seuls les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max devraient l’avoir.

Apple s’appuie sur Samsung pour l’écran OLED LTPO des iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max qui va permettre d’avoir un affichage de 120 Hz, tout en ayant une consommation d’énergie correcte. Dans le même temps, Apple a sélectionné LG pour l’écran OLED LTPS des iPhone 13 et iPhone 13 mini. Ils resteront avec un affichage de 60 Hz. Mais les modèles de 2022 devraient être au niveau des modèles Pro.

The Elec rapporte que LG fait le nécessaire au niveau de ses usines pour être en mesure de produire à son tour des écrans OLED LTPO en quantité et ainsi les fournir à Apple à l’avenir. Apple aurait ainsi Samsung et LG qui pourraient proposer une telle dalle en 2022, contre uniquement Samsung en 2021.

Les iPhone 14 devraient connaître d’autres changements, avec notamment le retrait de l’encoche sur certains modèles pour laisser place à un trou au niveau de l’écran pour loger le capteur photo frontal. Plusieurs smartphones Android ont déjà adopté ce format. Reste à savoir maintenant si ce sera uniquement sur les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, ou uniquement sur les iPhone 14 et iPhone Max. En effet, il n’y a aura pas de modèle mini en 2022. Les utilisateurs doivent s’attendre à deux modèles de 6,1 pouces (iPhone 14 et iPhone 14 Pro) et deux modèles de 6,7 pouces (iPhone 14 Max et iPhone 14 Pro Max).