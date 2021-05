Samsung a lancé la production de l’écran OLED de 120 Hz pour les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, selon The Elec. Cette dalle, en plus d’avoir un meilleur taux de rafraîchissement, adoptera la technologie LTPO. Elle permet notamment une consommation réduite par rapport au système actuel.

En plus de Samsung, il y a LG qui a débuté la production de l’écran OLED pour les iPhone 13 et iPhone 13 mini. Pour le coup, les deux smartphones vont rester avec un affichage à 60 images par seconde et une dalle LTPS. Les modèles Pro auront donc une réelle valeur ajoutée cette nouveauté, en plus des autres nouveautés.

Selon The Elec, aussi bien Samsung que LG ont lancé la production des écrans avant la date qui était prévue au départ, et ce à la demande d’Apple. Cela change de l’année dernière où la production des écrans des iPhone 12 avait seulement été lancée dans le courant de l’été. C’était bien évidemment à cause du Covid-19 et des sérieuses limitations qui avaient vu le jour. La situation s’est nettement améliorée cette année au niveau des usines de production.

Outre l’écran de 120 Hz, les iPhone 13 sont attendus pour avoir une encoche plus petite, des capteurs photo un peu plus gros et la puce A15 (dont la production a débuté il y a peu). Il y a également des rumeurs autour de Touch ID sous l’écran, mais cela reste réellement incertain à ce stade. Le lancement des nouveaux téléphone doit intervenir au mois de septembre.