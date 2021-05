Il faut s’attendre à ce que les iPhone 13 soient un peu plus épais que les iPhone 12. Des schémas des smartphones, consultés par MacRumors, dévoilent les nouvelles épaisseurs.

Des différences d’épaisseur avec les iPhone 13 et 13 Pro

Les iPhone 13 et 13 Pro auraient une épaisseur de 7,57 mm, contre 7,4 mm pour les iPhone 12. La différence de 0,17 mm d’une génération à l’autre est donc assez légère. Il est probable que les consommateurs ne verront pas une différence à l’œil nu.

En revanche, un changement un peu plus notable devrait être au rendez-vous pour le bloc photo à l’arrière. Les iPhone 12 et 12 Pro ont un bloc photo qui fait entre 1,5 et 1,7 mm. Pour l’iPhone 13, ce serait 2,51 mm. Cela grimperait à 3,65 mm pour l’iPhone 13 Pro. Cette nouvelle épaisseur permettrait aux capteurs photo de moins dépasser du téléphone.

Aussi, Apple en profiterait pour revoir les dimensions du bloc photo. Ce serait 29 x 29 mm sur l’iPhone 13 et 36 x 37 mm sur l’iPhone 13 Pro. En comparaison, c’est 28 x 30 mm sur les iPhone 12 et 12 Pro.

Ces changements pourraient obliger Apple à légèrement modifier l’emplacement des boutons latéraux sur les iPhone 13. Mais il est possible que les utilisateurs ne voient pas forcément une différence à l’œil nu.