Les iPhone 13 ressembleront beaucoup aux iPhone 12, mais l’un des changements sera une encoche plus petite. Celle-ci se dévoile en vidéo aujourd’hui avec Lewis Hilsenteger de la chaîne YouTube Unbox Therapy.

Une encoche plus petite pour les iPhone 13

Lewis indique avoir obtenu un modèle factice de l’iPhone 13 Pro Max. Il se base sur toutes les rumeurs qui circulent et permet d’avoir une idée du produit final. Pour information, ce type de modèle est surtout intéressant pour les accessoiristes afin qu’ils puissent préparer leurs coques en avance et les mettre en vente dès la disponibilité du nouveau smartphone.

L’encoche ici est moins large que celle de l’iPhone 12. En revanche, elle est un peu plus haute. Les quatre capteurs du système TrueDepth sont présents pour notamment faire fonctionner la reconnaissance faciale Face ID. On peut également voir que le haut-parleur est maintenant situé sur la partie supérieure. Cela explique pourquoi l’encoche a pu être réduite.

Pour ce qui est de l’arrière, il y a toujours trois capteurs photo et le scanner LiDAR. Mais les capteurs ici sont un peu plus larges que ceux des iPhone 12 Pro et Pro Max.

Il n’y a pas d’autre changement, si ce n’est une épaisseur un poil plus importante entre le modèle de 2020 et celui de 2021. Mais pour le reste, rien ne bouge : les boutons de volume, le bouton ON/OFF et le port Lightning sont toujours au même endroit.