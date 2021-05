TSMC lance la production de la puce A15 des iPhone 13

TSMC a lancé la production de la puce A15 qui équipera les différents iPhone 13, selon Digitimes. Le site ajoute que le sous-traitant s’attend à produire davantage d’exemplaires cette année en comparaison avec la puce A14 en 2020 (celle qui équipe les iPhone 12).

La puce A15 va s’appuyer sur une version améliorée du processus de gravure en 5 nm, qui a fait ses débuts dans l’A14 Bionic. Il n’y a pour l’instant pas d’informations précises sur les caractéristiques techniques et ce n’est pas une surprise. En effet, il est rare que de telles données fuitent avant la présentation officielle. Mais on peut évidemment se douter que la puce sera plus puissante et consommera moins d’énergie. C’est le même discours chaque année.

La situation a été compliquée l’année dernière avec le Covid-19 qui a frappé de plein fouet le monde entier. Apple et TSMC ont décidé de revoir le calendrier de production de la puce A12 et des iPhone 12. Les iPhone 12 et iPhone 12 Pro ont vu le jour en octobre l’année dernière. Les iPhone 12 mini et iPhone 12 Pro Max sont arrivés en novembre.

Cette année, nous devrions retrouver un calendrier « normal » avec une annonce et une disponibilité des iPhone 13 en septembre lors d’une keynote. Apple prépare cette année un iPhone 13, un iPhone 13 mini, un iPhone 13 Pro et un iPhone 13 Pro Max. Le modèle mini pourrait bien être le dernier.