Apple a annoncé l’iPad Air 4 aujourd’hui. La présentation a été faite pendant la keynote où l’Apple Watch Series 6 a également été annoncée, tout comme l’Apple Watch SE et l’iPad de 8e génération.

Ce nouvel iPad Air peut presque être présenté comme une alternative à l’iPad Pro. Il s’inspire de son design avec un écran de 10,9 pouces qui occupe une grande partie de la surface avant, ce qui a obligé Apple à retirer le bouton Home puisque les bordures sont plus fines. L’écran dispose de la technologie True Tone et P3 pour les couleurs. En revanche, on ne retrouve pas ProMotion (qui permet un affichage de 120 Hz).

Touch ID est toujours de la partie sur cet iPad Air, mais il a changé de place étant donné que le bouton Home n’existe plus. Le capteur d’empreintes est maintenant situé le bouton de verrouillage de la tablette.

Sous le capot, l’iPad Air 4 embarque la puce A14 Bionic. C’est le premier appareil Apple à l’avoir (le prochain sera l’iPhone 12). Cette puce a une gravure en 5 nm, intègre six cœurs (deux cœurs pour la puissance et quatre cœurs pour les tâches du quotidien). Le gain de puissance par rapport au précédent iPad Air est de 40% selon Apple. Pour la partie graphique, le gain est de 30%. En outre, le réseau neuronal intègre 16 cœurs et se veut deux fois plus rapide que celui de l’A13.

Pour la photo, Apple a intégré un capteur de 7 mégapixels (f/2.2) à l’avant avec le support de Smart HDR et la possibilité de filmer en 1080p à 60 images par seconde. À l’arrière, on retrouve le même capteur photo qu’il y a dans l’iPad Pro. Il fait 12 mégapixels (f/1.8) et peut filmer en 4K à 60 images par seconde.

En outre, l’iPad Air 4 supporte l’Apple Pencil de deuxième génération, ainsi que le Magic Keyboard. Il intègre aussi un port USB-C au lieu du port Lightning.

L’iPad Air 4 sera disponible en octobre à partir de 669 euros. Il sera proposé en cinq coloris (argent, gris sidéral, or rose, vert et bleu ciel) et avec deux capacités de stockage (64 et 256 Go).