Après une rapide présentation de Tim Cook et de quelques histoires supplémentaires vantant les mérites de l’Apple Watch en tant qu’appareil parfaitement à sa place dans notre vie de tous les jours, que ce soit pour nous tenir en forme ou pour sauver des vies, on entre dans le vif du sujet avec Jeff Williams, le Chief Operations Officer.

Et on commence directement par la nouvelle mouture de l’Apple Watch, sobrement nommée Series 6, qui sera disponible en doré, en noir, mais aussi en bleu aluminium et dans sa version Product Red. Côté fonctionnalités, la firme continue de miser sur la santé, puisque la grande nouveauté concerne la mesure du taux d’oxygène dans le sang grâce à deux émetteurs et capteurs de lumière rouge et infrarouge, capables de déduire ce taux grâce à la couleur du sang en seulement 15 secondes. Il sera bien entendu possible d’enregistrer ces données afin de les consulter plus tard même en dormant, pour peu que l’on porte la montre.

Au niveau des performances, on se retrouve avec une puce S6 et une meilleure qualité d’affichage, 2.5 fois plus lumineuse que dans sa version précédente, ce qui permet d’avoir accès à sa montre même en plein jour sans le moindre souci. L’altimètre fait également son apparition. En ce qui concerne Watchface, on a droit aux nouveautés habituelles, avec toujours plus de fonctionnalités et de données affichées, mais aussi des outils plus nombreux pour les développeurs, qui pourront ainsi intégrer directement leurs applications à ce système. Mais les bracelets se sont aussi refaits une beauté avec le Sololoop en silicone : élastiques et résistants à l’eau, ils sont disponibles en plusieurs tailles, avec 7 couleurs différentes. Les modèles Nike et Hermes ont également eu droit à leur mise à jour.

Vient ensuite le tour du modèle attendu et plus abordable, l’Apple Watch SE, avec un écran toujours plus grand capable d’afficher toujours plus de données, et la puce S5 deux fois plus rapide que l’Apple Watch Series 3. On retrouvera également les fonctions désormais classiques de l’appareil, notamment la détection de chute. Ce modèle est disponible à partir de 279$, tandis que la Series 6 arrivera à partir de 399$. Il est d’ores et déjà possible de les pré-commander, et elles seront disponibles dès vendredi.