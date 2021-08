Plusieurs détails sont dévoilés par Bloomberg concernant les différents iPhone 13. ProRes, mode portrait pour les vidéos, changement pour les filtres… voici ce que raconte le journaliste Mark Gurman grâce à ses sources.

Le mode portrait pour les vidéos sur l’iPhone 13 sera similaire à celui pour les photos. Il sera ainsi possible d’avoir un effet bokeh, c’est-à-dire que la personne sera nette et tout ce qu’il y autour sera flou. Apple a proposé le mode portrait pour les photos avec l’iPhone 7 Plus et voilà donc maintenant qu’il va faire ses débuts sur la vidéo. La fonction a pour nom « Cinematic Video » (vidéo cinématique) en interne.

L’arrivée du ProRes est une autre nouveauté en rapport avec la vidéo. ProRes permettra aux utilisateurs de capturer des vidéos dans un format de meilleure qualité qui donnera aux monteurs un meilleur contrôle lors de la post-production. Ceux qui font du montage de vidéos sur Mac le connaissent déjà. À voir maintenant si ce sera sur tous les iPhone 13 ou uniquement les modèles Pro/Pro Max.

Toujours au niveau des photos, Apple compte proposer une itération plus avancée des filtres. Au lieu d’appliquer un filtre à l’ensemble de la photo, les iPhone 13 appliqueront précisément des changements aux objets et aux personnes à travers les photos en utilisant de l’intelligence artificielle. Les utilisateurs pourront choisir différents styles différents.

Mark Gurman confirme ensuite les différentes rumeurs qui ont circulé concernant les iPhone 13. Il est question de la puce A15, d’une encoche plus petite et d’un écran avec un affichage de 120 Hz. Ce point devrait uniquement concerner les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.