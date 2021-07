L’iPad mini 6 devrait occuper un peu plus de surface avec un écran de 8,3 pouces selon Ross Young, un analyste spécialisé dans les écrans. Ce serait en tout cas une première, tous les iPad mini ont eu jusqu’à présent un écran de 7,9 pouces.

Le fait que l’iPad mini 6 ait un écran de 8,3 pouces ne signifie pas obligatoirement que la tablette aura un plus gros gabarit que le modèle existant. En effet, les rumeurs ont jusqu’à présent indiqué qu’Apple devrait réduire les bordures autour de l’écran.

Grew from 7.9" due to narrower bezels and removal of Home button.

— Ross Young (@DSCCRoss) July 26, 2021