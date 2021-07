De nouveaux détails sont partagés par 9to5Mac concernant l’iPad mini 6 qui doit voir le jour cette année. La tablette au format compacte aurait le droit à la puce A15, un port USB-C, un nouveau design et un Smart Connector.

De précédents rendus de la nouvelle tablette

Un iPad mini 6 qui carbure à l’A15

La présence de la puce A15 dans l’iPad mini 6 est un choix intéressant. Ce sera la même puce que l’on retrouvera dans les différents iPhone 13. Autant dire que la tablette aura de la puissance, les utilisateurs pourront faire tourner toutes les applications sans le moindre problème. Aussi, une puce A15X plus puissante serait en préparation pour potentiellement d’autres modèles d’iPad.

Toujours au niveau de l’iPad mini 6, le choix du port USB-C au lieu du port Lightning permet d’avoir une certaine harmonie au niveau des tablettes d’Apple. Les iPad Pro et iPad Air ont déjà fait le changement vers l’USB-C. C’est un scénario similaire avec le Smart Connector, puisque les iPad Pro et iPad Air l’ont déjà. On peut donc s’attendre à différents accessoires de la part d’Apple pour son iPad mini 6 qui a pour nom de code J310.

Il y a déjà eu des rumeurs concernant le nouvel iPad mini, notamment le fait qu’il y aurait un nouveau design avec des bordures réduites et le retrait du bouton Home. L’idée serait un équivalent de l’iPad Air, mais dans un format plus compact. La disponibilité doit avoir lieu cette année (cet automne normalement).

Un nouvel iPad avec l’A12

En complément, un nouvel iPad entrée de gamme (qui a pour nom de code J181) est également attendu pour cette année. Ce modèle aurait le droit à la puce A13, la même que l’on retrouve dans les différents iPhone 11 et dans l’iPhone SE (2020). La tablette devrait par ailleurs changer de design pour s’inspirer de l’iPad Air 3 qui a vu le jour en 2019.