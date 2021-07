Mark Gurman de Bloomberg a publié sa nouvelle newsletter dans laquelle il parle notamment de l’iPad mini 6 et du successeur de l’iMac de 27 pouces. Le journaliste, généralement bien informé, partage quelques détails.

Rendu de l’iPad mini datant de quelques semaines

Concernant l’iPad mini 6, il faut s’imaginer l’équivalent d’un iPad Air 4, mais plus petit. Il faut donc s’attendre à ce que le bouton Home disparaisse pour avoir au passage un écran un peu plus grand, sans pour autant que la tablette ait un gabarit réellement plus imposant que l’iPad mini existant. De précédente fuites ont suggéré une dalle entre 8,5 et 9 pouces. Le retrait du bouton Home implique par ailleurs un changement d’endroit pour Touch ID, avec le capteur d’empreintes qui devrait être sur le bouton d’allumage. Ce sera en tout cas « le plus grand changement de design en neuf ans d’histoire » de l’iPad mini, selon le journaliste.

Il y aura également du changement sous le capot. Apple mettrait son dernier processeur en date, mais il n’est pas précisé si ce sera la puce M1 ou l’A15 que l’on retrouvera dans les iPhone 13. Dans les deux cas, les utilisateurs peuvent s’attendre à de la puissance.

Mark Gurman ajoute qu’Apple travaille toujours sur un iMac Apple Silicon avec un écran plus grand que celui de l’iMac Intel de 27 pouces. On peut se douter que les 30 pouces vont être dépassés, mais la taille exacte n’est pas connue pour l’instant. Il faut s’attendre à la puce M1X ou M2 pour faire tourner l’ordinateur tout-en-un, mais il n’y a pas plus d’information à ce sujet pour l’instant.