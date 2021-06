L’iPad mini 6 se dévoile un peu plus aujourd’hui avec des rendus. La tablette peut faire penser à un iPad Air 4 dans un format plus compact. C’est en tout cas ce qu’indique le leaker Jon Prosser, précisant que ses rendus sont basés sur des schémas techniques et de vraies photos de l’appareil.

Des rendus de l’iPad mini 6

Les rendus de l’iPad mini 6 montrent que les bordures autour de l’écran sont réduites par rapport au modèle actuel. C’est vrai partout, notamment en haut et en bas. D’ailleurs, le bas a perdu son bouton Home et la tablette devient ainsi comme les autres gammes d’iPad. Certains peuvent alors se demander si Touch ID a disparu, puisque le capteur d’empreintes était sur le bouton Home. La réponse est non, le capteur est maintenant sur le bouton d’allumage de la tablette, sur la partie supérieure. Là encore, les autres iPad ont le même mécanisme.

Un autre changement est la partie inférieure. L’iPad mini 6 abandonnerait son port Lightning pour laisser place à un port USB-C. Encore une fois, c’était exactement comme sur les autres iPad. D’autre part, la nouvelle « petite » tablette aurait le droit à de sérieuses améliorations au niveau des haut-parleurs. Mais il n’y a pas de détail précis à ce sujet.

Pour ce qui est des composants internes, le nouvel iPad mini aurait le droit à la puce A14 (la même qui équipe les iPhone 12 et l’iPad Air 4) et au support de la 5G. Il serait également question du support d’un nouvel Apple Pencil, annoncé comme étant plus petit que le modèle actuel.

Apple lancerait son iPad mini 6 à la fin de l’année en trois coloris : noir, argent et or. Il n’y a pas d’information sur le prix. En revanche, il y a les dimensions : 206,3 x 137,8 x 6,1 mm. En comparaison, le modèle actuel fait 203,2 x 134,8 x 6,1 mm.

Bloomberg a déjà parlé de cet iPad mini, sans pour autant donner autant de détails. Le site avait également souligné que l’écran pourrait faire entre 8,5 et 9 pouces. La réduction de la taille des bordures va permettre à Apple d’augmenter la taille de la dalle sans pour autant changer complètement le gabarit général.