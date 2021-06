Double annonce aujourd’hui concernant Apple avec un iPad Pro qui aurait un dos en verre et arriverait en 2022, et un iPad mini au nouveau design qui arriverait dans le courant de 2021, selon Bloomberg.

L’iPad Pro de 2022 aurait un dos en verre et non plus un dos en aluminium. Apple voudrait notamment faire ce changement pour proposer le support de la recharge sans fil. Elle existe déjà sur les iPhone, et ce depuis l’iPhone X. Dans la même idée, Apple aurait l’intention de proposer MagSafe, comme c’est le cas sur les iPhone 12 à l’arrière.

On peut en tout cas se demander si Apple a une solution pour accélérer la charge sans fil. C’est 15 W au mieux du côté des iPhone avec le MagSafe au dos. Autant dire qu’il ne faudra pas être pressé si c’est la même chose avec un iPad. Bloomberg note à ce sujet qu’Apple cherche toujours à créer un tapis de charge sans fil (façon AirPower) pour charger plusieurs appareils à la fois, tout comme le groupe veut proposer une charge réellement sans fil dans une pièce. Mais ce système ne serait pas prêt avant plusieurs années.

Cet iPad Pro de 2022 aurait également le droit à la charge sans fil inversée. On pourrait ainsi poser le boîtier des AirPods à l’arrière de la tablette pour qu’il se recharge.

Pour ce qui est de l’iPad mini de 2021, il faut s’attendre à des bordures plus petites autour de l’écran et le retrait du bouton Home. Cette tablette adopterait une approche similaire aux autres iPad existants.