Apple doit sortir son iPad mini 6 cette année et celui-ci aurait le droit à un écran Mini-LED. Selon Digitimes, Radiant Optoelectronics va expédier ses unités de rétroéclairage pour les prochains iPad mini et MacBook Pro Mini-LED plus tard au cours du troisième trimestre, avec une hausse du volume de production au quatrième trimestre.

Ce choix de l’écran Mini-LED pour l’iPad mini 6 est intéressant. La seule tablette d’Apple à avoir une telle dalle à ce jour est l’iPad Pro de 12,9 pouces. La technologie doit aussi faire son apparition sur les prochains MacBook Pro de 14 et 16 pouces.

Le Mini-LED offre des avantages tels qu’une luminosité plus élevée, un meilleur contraste et des noirs plus profonds par rapport aux écrans LCD traditionnels.

Plusieurs rumeurs ont déjà circulé au sujet du prochain iPad mini. La tablette serait l’équivalent d’un iPad Air (visuellement parlant), mais dans un format plus compact. Les bordures seraient plus fines autour de l’écran et le bouton Home disparaitrait. Le capteur d’empreintes Touch ID viendrait se loger dans le bouton ON/OFF. Aussi, il y aurait un écran plus grand (entre 8,5 et 9 pouces), un port USB-C à la place du port Lightning et un Smart Connector. Au niveau de la puissance, Apple mettrait la puce A15, la même qui sera dans les iPhone 13.