Le retrait de l’encoche sur l’iPhone 14 Pro se confirme un peu plus, avec un trou à la place pour loger le capteur photo. Cette rumeur a déjà circulé et l’analyste Ming-Chi Kuo, généralement bien informé, l’évoque encore une fois aujourd’hui.

Un trou à la place de l’encoche pour l’iPhone 14 Pro

Plusieurs smartphones Android ont déjà adopté ce format d’avoir un trou sur la partie supérieure de l’écran pour venir loger le capteur photo frontal. Cela permet d’avoir un écran qui occupe quasiment toute la surface. Chez Apple, l’encoche est encore une réalité avec l’iPhone 13, bien qu’elle soit 20% plus petite que celle des modèles précédents. L’iPhone 14 Pro devrait définitivement y mettre un terme.

Face ID serait toujours de la partie, avec les capteurs nécessaires pour la reconnaissance faciale qui seraient placés sous l’écran. Et pour ceux qui espèrent Touch ID sous l’écran, ce sera visiblement pour plus tard. En effet, Kuo évoque un développement au ralenti chez Apple et le système ne serait pas prêt avant 2023 avec l’iPhone 15.

Un capteur photo de 48 mégapixels

Toujours au sujet de l’iPhone 14 Pro, Kuo fait savoir que le capteur photo grand-angle à l’arrière serait de 48 mégapixels, contre 12 mégapixels à ce jour. Il s’agirait donc d’un saut important d’une génération à l’autre.

La logique voudrait qu’Apple présente ses différents iPhone 14 en septembre 2022. Pour rappel, il ne devrait pas avoir de modèle mini.