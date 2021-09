Touch ID sous l’écran ne serait pas prêt pour l’iPhone 14 et Apple aurait décidé de le reporter pour l’iPhone 15 en 2023, selon Ming-Chi Kuo. L’analyste, souvent bien informé, fait savoir que le développement avance lentement.

iPhone 15 avec Touch ID sous l’écran en 2023

Il y avait au départ des rumeurs annonçant Touch ID sous l’écran pour l’iPhone 13, mais elles se sont rapidement calmées. Il fallait donc comprendre que le projet n’était pas au point et qu’il fallait donc attendre une année supplémentaire avec l’iPhone 14. Mais Apple avancerait doucement au niveau du développement et ce ne sera visiblement pas avant 2023 pour profiter de Touch ID sous l’écran avec l’iPhone 15. Kuo pense d’ailleurs que cela va nuire aux ventes d’iPhone en 2022 et 2023.

iPhone pliable pour 2024

En outre, Kuo évoque l’iPhone pliable qui n’arriverait pas avant 2024. Là encore, il semblerait qu’Apple ne soit pas encore tout à fait prêt, étant donné que les rumeurs avaient jusqu’à présent annoncé une disponibilité pour le courant de 2023. Kuo lui-même avait évoqué 20 millions d’exemplaires d’iPhone avec un écran pliable pour 2023. Mais les plans ont changé en interne chez Apple.

Il en profite pour souligner l’intérêt qu’auront les smartphones pliables (que ce soit chez Apple ou les autres) au fil du temps. Selon ses dires, ces appareils brouilleront la segmentation entre les smartphones, tablettes et ordinateurs portables.