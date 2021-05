Apple lancerait un iPhone pliable de 8 pouces en 2023

2023 sera l’année où Apple lancera son premier iPhone pliable avec un écran de 8 pouces selon Ming-Chi Kuo. L’analyste, qui a généralement de bonnes informations, parle d’une dalle OLED pliable qui se veut QHD+. Cela signifierait une définition 2 880 x 1 440 pixels.

Un iPhone pliable de 8 pouces en 2023

Apple devrait vendre entre 15 et 20 millions d’exemplaires de son iPhone pliable en 2023 selon Kuo. Samsung serait l’unique fournisseur de la dalle OLED. Il est déjà le principal fournisseur pour l’écran OLED depuis l’iPhone X en 2017. Il n’est plus tout seul toutefois, puisque LG l’a rejoint et le groupe chinois BOE cherche à être le troisième fournisseur.

Les smartphones pliables vont devenir un « must-have » pour les constructeurs selon l’analyste. Kuo explique que ces modèles vont permettre aux marques de pousser les consommateurs à sauter le pas et abandonner leur téléphone actuel pour passer sur cette toute nouvelle génération. Selon ses dires, Apple va être le grand vainqueur dans cette affaire. Cela s’expliquerait notamment par les usages possibles par ce type de smartphones.

Par ailleurs, Apple utiliserait une solution tactile à nanofils d’argent pour l’écran pliable qui offrirait un avantage concurrentiel à long terme. Ce serait notamment une nécessité pour les téléphones qui se plient de plusieurs façons. Pour information, Apple utilise déjà une solution tactile à nanofils d’argent sur le HomePod. La technologie n’est donc pas toute nouvelle pour lui.

Déjà des smartphones pliables sous Android

Il existe déjà plusieurs smartphones pliables chez la concurrence. C’est notamment le cas chez Samsung et Huawei. Le premier a d’ailleurs ouvert le bal et ne compte pas s’arrêter. Les modèles pliables ne sont toutefois pas pour toutes les bourses, au vu des prix. Quand on sait qu’un iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces débute à 1 259 euros, on n’ose pas imaginer le tarif d’un iPhone pliable de 8 pouces. Pour information, le Galaxy Z Fold 2 de Samsung coûte actuellement 1 799€. Il était à 2 020€ à sa sortie.