Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple a bel et bien testé un iPhone 13 avec Touch ID sous l’écran. Mais il ne faudrait malheureusement pas s’attendre à l’avoir sur le produit qui sera commercialisé.

« Apple a testé le système Touch ID sous l’écran pour les prochains iPhone, mais il ne sera pas disponible cette année », écrit le journaliste. Il ne donne pas la raison, mais il est possible que le capteur d’empreintes n’était pas au niveau de celui que l’on retrouve sur le bouton des iPad et de certains iPhone. Aussi, Apple a peut-être décidé d’abandonner l’idée parce que cela représentait un coût trop élevé.

En tout cas, il se murmure qu’Apple miserait à fond sur Face ID. Ce choix pourrait étonner certains, surtout en cette période de pandémie où il y a le port du masque et où Touch ID se veut plus facile d’utilisation que Face ID. Mais Apple voudrait malgré tout continuer à faire avancer sa reconnaissance faciale, notamment en intégrant le système dans l’écran directement pour ne plus avoir d’encoche. Mais cette amélioration ne sera pas pour cette année.

Apple devrait annoncer ses quatre iPhone 13 en septembre, avec l’affichage de 120 Hz sur les modèles Pro, une encoche plus petite, la puce A15, du mieux pour la photo/vidéo et jusqu’à 1 To d’espace de stockage.