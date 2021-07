Apple remporte un brevet pour Touch ID et Face ID sous l'écran

Avoir Touch ID et Face ID sous l’écran sur les prochains iPhone pourrait être une réalité et un brevet va justement dans cette direction. Cela permettrait d’avoir la reconnaissance d’empreintes et la reconnaissance faciale sans avoir un capteur dédié sur un bouton ou une encoche.

Dans son brevet pour Touch ID et Face ID sous l’écran, Apple explique que les iPhone actuels placent le capteur d’image à côté de l’écran, plutôt que d’en faire partie. « Cette construction conventionnelle augmente de manière indésirable la taille apparente d’une zone de bordure entourant l’écran, tout en augmentant de manière indésirable la taille et le volume du boîtier de l’appareil électronique », écrit Apple. L’idée est donc tout mettre au niveau de l’écran directement.

Apple explique que l’approche d’origine concerne la reconnaissance d’une empreinte, c’est-à-dire Touch ID. Mais la technologie peut également être utilisée pour d’autres formes d’authentifications biométriques, dont la reconnaissance faciale avec Face ID.

Avoir Touch ID et Face ID sur le même appareil sans avoir d’encoche ou de bouton spécifique pourrait satisfaire beaucoup de personnes. Au passage, le brevet d’Apple pourrait techniquement s’appliquer au Mac en intégrant Face ID dans l’écran. Récemment, Bloomberg a annoncé que les Mac avec Face ID devraient arriver à compter de 2022 au plus tôt.

Du côté de l’iPhone, il y a déjà des rumeurs sur l’iPhone 14 et le fait qu’au moins un modèle n’aurait plus d’encoche. Il n’est donc pas impossible qu’il embarque Touch ID et Face ID sous l’écran, comme le suggère le brevet d’Apple aujourd’hui.