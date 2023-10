Au mois de février 2023, Apple a obtenu un brevet concernant l’intégration de son système de caméra Face ID sous les écrans des futurs iPhones, comme le démontre également un autre brevet publié en septembre. Apple souhaite désormais totalement éliminer l’encoche « emblématique » de ses iPhones, iPads et certains MacBooks actuels, comme en témoigne son récent dépôt du brevet intitulée « Écrans avec des ouvertures transparentes ».

Le défi de ce type de technologie réside principalement dans la transmission limitée de la lumière à travers les différentes couches de la dalle d’affichage, tombant souvent en dessous de 20 % dans le spectre visible, ce qui a évidemment un impact significatif sur les performances du capteur (situé sous la dalle donc). Le brevet d’Apple s’attelle principalement à résoudre ce problème. Ce dernier décrit ainsi un appareil électronique avec un capteur optique situé sous l’écran. Des régions transparentes de l’écran, appelées « fenêtres transparentes », sont stratégiquement positionnées sur le capteur optique (fig.4 sur le schéma ci-dessus), et sont dépourvues de transistors à couches minces ainsi que de composants d’affichage de façon à améliorer la transmission de la lumière vers le capteur.

Pour gérer les artefacts de diffraction associés à la lumière qui traversent ces fenêtres transparentes, le brevet suggère d’utiliser plusieurs capteurs avec différents modèles de fenêtres transparentes (fig.25 sur le schéma ci-dessus). La combinaison des données de ces capteurs permet de corriger les artefacts de diffraction, améliorant ainsi la qualité globale de l’image. Au vu de l’aspect très détaillé de ce brevet, on ne serait pas étonné d’apprendre que des prototypes sont déjà en cours de test et qu’un iPhone « zéro encoche/orifices » est peut-être plus proche qu’on ne le pense.