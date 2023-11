Apple cherche toujours solutions (plus ou moins) innovantes afin d’améliorer la confidentialité et la sécurité des utilisateurs, en particulier dans les espaces publics où les malandrins peuvent plus facilement observer la saisie des codes d’accès (lorsque un utilisateur d’iPhone déverrouille son appareil par exemple). La firme de Cupertino est bien consciente de ce problème et travaille sur un nouveau type d’écran intégrant un filtre de confidentialité. Deux brevets déposés récemment par Apple proposent ainsi des solutions matérielles qui permettent de limiter la visibilité de l’écran pour les personnes qui ne sont pas propriétaires de l’appareil. Le premier brevet, « Films de confidentialité pour écrans incurvés », décrit un revêtement d’écran spécial qui limite l’émission de lumière vers une seule direction, permettant ainsi à l’utilisateur de voir clairement l’écran tout en le masquant pour les individus situés sur les côtés.

Le deuxième brevet, « Écrans à angles de vue réglables », est conçu pour les écrans plats. Ce dernier décrit des « persiennes » réglables ou un élément à cristaux liquides permettant de contrôler la visibilité de l’écran en fonction de l’angle de vision de l’utilisateur. Même si ces technologies brevetées n’apparaissent pas immédiatement dans les produits, elles donnent un aperçu des considérations d’Apple pour répondre aux problèmes de confidentialité. En attendant que ces technologies débarquent dans un futur iPhone 17., les utilisateurs sont encouragés à adopter les meilleures pratiques, telles que l’utilisation de codes d’accès alphanumériques et le changement régulier des codes d’accès, pour améliorer la confidentialité des smartphones.