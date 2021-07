L’objectif d’Apple est de proposer sa reconnaissance faciale Face ID sur l’ensemble de ses produits, dont les Mac. Les iPhone et iPad, qui ont encore Touch ID, vont aussi basculer dessus selon Mark Gurman de Bloomberg.

Mark Gurman explique dans sa newsletter Power On :

Si c’était possible, Apple aurait déjà supprimé Touch ID. Mais il a dû rester en place pour plusieurs raisons. Sur l’iPhone SE et les iPad non-Pro, il s’agit d’une alternative plus économique qui permet à Apple de réduire ses coûts tout en assurant la sécurité. Sur les Mac portables, les écrans sont trop fins pour mettre en œuvre le capteur de profondeur nécessaire.

Comment faire pour mettre Face ID sur les Mac et tous les autres iPhone et iPad dans ce cas ? Apple travaillerait sur un système pour avoir le capteur directement dans l’écran. Cela permettrait ainsi de le mettre sur plusieurs supports et au passage de retirer l’encoche. L’analyste Ming-Chi Kuo a déjà dit qu’Apple devrait retirer l’encoche de ses iPhone à partir de 2022 sur certains modèles. Il ajoutait qu’Apple proposerait à la place un trou dans l’écran pour mettre le capteur. Plusieurs smartphones Android ont déjà un tel système.

Il faudra attendre encore un peu pour avoir Face ID sur Mac et tous les autres appareils. Ce ne serait pas avant 2022 au mieux. Cela peut surprendre certains quand on sait que macOS Big Sur a déjà des éléments concernant la reconnaissance faciale. Mais Apple fait seulement des premiers tests pour l’instant.