L’une des nouveautés de l’iPhone 13 concerne l’encoche avec celle-ci qui est 20% plus petite que celle des modèles précédents. C’est la première fois qu’Apple réduit cet élément depuis son apparition sur l’iPhone X. Il est toutefois bon de noter que la largeur a beau avoir été réduite, l’encoche se veut maintenant un peu plus haute.

Montage MacRumors comparant l’iPhone 12 et l’iPhone 13

Cette encoche plus petite et malgré tout plus haute confirme ce que les rumeurs avaient annoncé pour l’iPhone 13. Cela pourrait bien être le dernier modèle avec une encoche en tout cas. Les rumeurs, encore elles, font savoir que l’iPhone 14 abandonnerait ce format pour avoir un trou au niveau de la partie supérieure de l’écran pour y loger le capteur photo. La technologie pour la reconnaissance faciale de Face ID serait sous l’écran.

Certains jugeront dommage qu’Apple n’ait pas profité de l’encoche plus petite de l’iPhone 13 pour afficher des informations supplémentaires à l’écran. Le pourcentage pour la batterie n’est toujours pas disponible par exemple. Il faut obligatoirement ouvrir le centre de contrôle pour le voir, alors qu’il y a techniquement de la place en haut à droite.

Apple proposera la précommande des iPhone 13 le 17 septembre à 14 heures. La commercialisation des smartphones se fera vendredi de la semaine prochaine, à savoir le 24 septembre.