Apple l’a fait ! L’encoche Truedepth des iPhone 13 et iPhone 13 Pro est enfin un peu moins imposante en haut de l’écran. Une encoche plus petite laisse forcément plus de place sur les côtés pour l’affichage d’infos supplémentaires, mais malheureusement, il semble qu’Apple n’a pas prévu de remettre le pourcentage de batterie restante, qui avait disparu avec l’arrivée de Face ID. Un petit tour par le Xcode Simulator confirme ainsi que rien ne change : on retrouve donc l’affichage des réseaux Wi-Fi et GSM, le symbole de la batterie (mais pas le pourcentage donc…) et bien sûr l’heure à gauche de l’encoche. Rien ne dit cependant que lors d’une prochaine mise à jour d’iOS 15, Apple ne profitera pas de la place disponible pour rajouter quelques symboles informatifs, mais en l’état, il faudra se contenter de l’habituel…

According to the Xcode Simulator, even though there’s enough space on iPhone 13 Pro Max, it still doesn’t show the battery percentage #AppleEvent pic.twitter.com/TOc7mz48EL — Apple Software Updates (@AppleSWUpdates) September 14, 2021