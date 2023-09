Apple communique aujourd’hui les coûts de réparation pour les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Il y a une importante baisse de prix pour ce qui concerne le changement du verre arrière.

Avec les iPhone 14 Pro et Pro Max, Apple demande respectivement 599 et 669 euros pour faire une réparation suite à un dos en verre brisé. Avec les iPhone 15 Pro, cela tombe respectivement à 199 et 229 euros. Autant dire que la différence est plus que notable.

Pourquoi une telle différence ? Cela s’explique par un changement effectué par Apple. Avec les iPhone 14 et 14 Plus, Apple a trouvé un moyen pour faciliter le retrait du dos des téléphones sans devoir passer par l’avant et donc retirer l’écran, enlever les composants et être délicat. Les iPhone 14 Pro et Pro Max n’ont pas eu le droit à ce changement. Mais les iPhone 15 Pro et Pro Max, eux, ont l’amélioration. La réparation est donc plus simple, plus rapide et moins chère.

Il n’y a pas d’autres changements de prix pour la réparation des iPhone 15. Apple demande toujours 338,99 euros pour changer l’écran fissuré d’un iPhone 15, 405 euros pour les iPhone 15 Plus et 15 Pro, et 489 euros pour un iPhone 15 Pro Max. Pour la batterie, c’est 109 euros, qu’importe le modèle. Tous les prix sont disponibles sur cette page.