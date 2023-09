L’iPhone 15 nouveau est là. Le design ne change pas mais la diagonale d’écran passe à 6,7 pouces sur le modèle Plus. Les deux écrans de l’iPhone 15, protégés par une couche de verre en céramique, sont de technologie OLED (Super Retina XDR) et la luminosité oscille entre 1600 et 2000 nits maximum, deux fois plus élevée donc que celle de l’iPhone 14. Grosse nouveauté, cet écran gagne la Dynamic Island qui était la signature des iPhone 14 Pro de l’an dernier. Les différents coloris de la coque de l’iPhone 15 – rose, jaune, vert, bleu et noir – sont directement incrustés dans le boitier de l’appareil grâce à une technologie d’Ions métalliques. Et puisque l’on parle du boitier, l’aluminium qui le compose est à 75% recyclé, ce qui est forcément une bonne chose.

Concernant le bloc photo, le capteur principal est un 48 mégapixels (f/1.6), mais les clichés sont capturés par défaut en 24 mégapixels. Le second capteur est un 12 mégapixels doté d’un zoom optique X2. Le mode portrait s’améliore sensiblement avec l’iPhone 15. Grâce à l’apprentissage automatique, les photos obtenues gagnent encore en qualité globale. Le mode Smart HDR permet aussi de déboucher les zones trop sombres d’une photo L’enregistrement des vidéos se fait en 4K, 60 fps + HDR activé.

Le processeur de l’iPhone 15 est l’A16, soit la même puce que l’on trouve dans l’iPhone 14 Pro. Grâce notamment à cette puce (gravée en 4 nm), une meilleure gestion de la consommation, l’iPhone 15 affiche désormais une autonomie d’une journée et l’iPhone 15 Plus dure un peu plus longtemps encore grâce à une batterie de plus grande capacité. L’iPhone 15 embarque aussi la puce U2 Ultra Wideband qui permet d’améliorer les fonctions de localisation. L’iPhone 15 peut détecter des appareils à une distance trois fois supérieure à ce qui est permis avec la puce U1. de l’iPhone 14.

Du côté des services intégré, Apple offre gratuitement les services de satellites pour une durée de deux ans et une nouvelle fonction fait son apparition, Assistance routière par satellite, qui permet de bénéficier, aux Etats-Unis seulement, d’un support technique routier permettant de faire face à presque toutes les situations. Enfin, et c’était bien sûr très attendu, l’iPhone 15 abandonne le Lightning et embarque à la place un port USB-C ! Plus accessoire (c’est le cas de le dire) une nouvelle gamme de coques FineWoven, sans cuir, accompange les nouveaux modèles.

L’iPhone 15 sera disponible à la vente au prix de 799 dollars et l’iPhone 15 Plus au prix de 899 dollars. Les précommandes ouvrent le 15 septembre prochain et l’appareil sera disponible à la vente le 22 septembre.