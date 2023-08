Apple a déjà annoncé que les iPhone 15 seront présentés le 12 septembre lors d’une keynote. Mais tout ne se passe pas comme prévu au niveau de la production, au point que plusieurs problèmes sont toujours d’actualité, deux semaines avant la présentation.

Des problèmes de production avec les iPhone 15

L’analyste Ming-Chi Kuo liste plusieurs d’entre eux. Il explique que plusieurs problèmes de production ont concerné les capteurs photo, les écrans, la batterie et le cadre en titane. Certains ont été (partiellement) résolus, comme celui du capteur photo. Cela a été possible en augmentant la capacité de production, mais cela concerne encore environ 10 à 15% des expéditions des iPhone 15 non-Pro.

Pour l’écran, Apple a dû changer le ratio d’expédition en ce qui concerne les fournisseurs pour résoudre le problème. Il s’était dit que BOE rencontrait des problèmes, il n’est donc pas impossible qu’Apple ait demandé à Samsung de s’occuper de la part normalement gérée par BOE pour que tout rentre dans l’ordre.

Les problèmes liés à la batterie et au cadre des téléphones ont été résolus principalement en améliorant le rendement de la production. Aussi, les défis de la production de cadres en titane sont importants, au point d’avoir des changements de design au cours de route. Cela explique pourquoi Apple a abandonné l’idée d’avoir des boutons de volume haptiques.

Un autre élément concernant le cadre en titane est que cela devrait réduire le poids des iPhone 15 Pro et Pro Max. En parlant de l’iPhone 15 Pro Max, c’est le dernier des quatre modèles à être entré en production. Donc le stock pour ce modèle pourrait être plus que limité au lancement.

Kuo en profite pour évoquer les coloris attendus. Il parle de gris, blanc, noir et bleu pour les iPhone 15 Pro et Pro Max. Pour les iPhone 15 et 15 Plus, il évoque noir, rose, jaune, bleu et vert.