Tout ne se passe pas comme prévu pour ce qui est des écrans OLED des iPhone 15, essentiellement parce que le fournisseur chinois BOE rencontre toujours des problèmes. Cela pousse Apple à s’appuyer davantage sur Samsung, rapporte The Elec.

Apple voulait que Samsung et BOE s’occupent de la production des écrans OLED pour l’iPhone 15, mais le groupe chinois rencontre des problèmes de fuite de lumière autour de la partie où il y a les découpes qui sécurisent l’espace nécessaire à la caméra TrueDepth et à Face ID. La situation n’évoluant pas, Apple a pour le moment décidé de mettre BOE de côté.

Samsung vient donc à la rescousse et la société coréenne va débuter la production plus tôt que prévu à cause de cette histoire. La production débutera au mois de mai, au lieu de juin.

Apple va aussi s’appuyer sur LG pour produire des écrans OLED concernant les iPhone 15 Pro. Le groupe sera aux côtés de Samsung. Les modèles Pro auront toujours des dalles LTPO, ce qui permettra notamment d’avoir ProMotion, c’est-à-dire un taux de rafraichissement variable entre 1 Hz et 120 Hz. Pour leur part, les iPhone 15 et 15 Plus resteront avec une dalle LTPS, ce qui implique l’absence de ProMotion.

Qu’en est-il de BOE, est-ce vraiment la fin ? Pas forcément, le groupe pourrait se mettre à produire des écrans pour les iPhone 15. Mais ce ne sera pas avant plusieurs mois, Apple ayant décidé de se tourner vers Samsung pour commencer et avoir du stock au lancement.