Alors que seuls les iPhone 14 Pro et Pro Max ont eu le droit à la Dynamic Island, les quatre modèles de l’iPhone 15 devraient en profiter. Mais tout ne se passe pas comme prévu chez le fournisseur chinois BOE qui rencontre des difficultés.

Selon The Elec, BOE rencontre des problèmes de fuites de lumière autour de la partie de l’écran OLED où les découpes sécurisent l’espace nécessaire pour la caméra TrueDepth et Face ID. Les problèmes seraient limités à l’iPhone 15 de 6,1 pouces. À l’inverse, Samsung et LG — qui doivent s’occuper des iPhone 15 Plus, Pro et Pro Max — n’ont pas connu de problèmes similaires.

Apple a demandé à ses fournisseurs d’utiliser l’Edge Light Blocking (ELB), un système permettant d’éviter les fuites de lumière autour du capteur frontal, parmi d’autres technologies de processus avancées. Mais cette solution n’a pas réussi à BOE. En effet, le groupe semble ne pas avoir réussi à respecter les normes strictes exigées par Apple.

Au vu de la situation actuelle, il sera difficile pour BOE de participer à la production de masse des écrans OLED des premiers iPhone 15, qui sera une réalité vers juin. Ainsi, il est possible que les premiers écrans produits par BOE soient utilisés avec les iPhone reconditionnés et ceux en réparation.

Samsung et LG Display vont-ils être en mesure de récupérer une partie des commandes initialement prévues chez BOE ? Il n’y a pour le moment pas d’information à ce sujet.