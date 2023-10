Largan est l’un des principaux fournisseurs d’Apple sur la supply chain de l’iPhone. La firme chinoise fournit le capteur périscopique » tetraprism » de l’iPhone 15 Pro Max, et si l’on en croit le CEO de Largan Lin En-ping, ce capteur serait la raison principale pour laquelle la demande est toujours très forte sur le modèle d’iPhone le plus haut de gamme, tandis que les autres modèles peinent à maintenir le niveau de ventes de l’iPhone 14/14 Pro. Pour Lin En-ping, on assiste même aujourd’hui à une explosion de la demande pour des smartphones équipés de capteur photo sophistiqués, au point que le segment du mobile premium devrait croitre dans des proportions notables sur le Q4 2023.

Largan Precision reste cependant pessimiste concernant les ventes des modèles de smartphones d’entrée de gamme ou de moyen de gamme, principalement parce que cette gamme d’appareils s’adresse à la tranche de population qui subit le plus les conséquences de l’inflation. Dit autrement, les CSP ++ qui achètent des iPhone 15 Pro Max n’ont pas les soucis de comptabilité quotidienne de la classe moyenne ciblée par les iPhone 15, 15 Plus et 15 Pro.