Il n’aura fallu que quelques minutes pour que la date de livraison de l‘iPhone 15 Pro Max soit reportée du 22 septembre au mois d’octobre sur le site d’Apple, sans doute sous le poids d’une très forte demande. Comme l’an dernier avec l’iPhone 14 Pro Max, c’est bien le modèle d’iPhone le plus onéreux qui semble le plus demandé. Dans le détail, 2 minutes à peine auront suffi (sur le site américain, 6 minutes à l’international) pour le Pro Max soit repoussé au mois prochain. Le modèle iPhone 15 Pro 256 Go/512 Go en coloris Titane Bleu glisse aussi sur octobre (du 2 au 9 octobre exactement), tout comme le même modèle en coloris Blanc ou le celui en Titane naturel, mais il aura fallu un peu plus de temps que le Pro Max pour arriver aux premières ruptures de stocks.

