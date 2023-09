Apple annoncera ses iPhone 15 lors d’une keynote le 12 septembre et il faut s’attendre à une « forte hausse des prix » selon l’analyste Luke Lin de Digitimes. Il fait savoir que cela devrait concerner les modèles Pro et Pro Max.

Les iPhone 15 et 15 Plus devraient garder des tarifs similaires à ceux proposés avec la gamme actuelle. Apple propose l’iPhone 14 à partir de 1 019€ et l’iPhone 14 Plus dès 1 169€. Par contre, les iPhone 15 Pro et Pro Max connaîtraient une importante hausse tarifaire qui s’expliquerait par le nouveau châssis en titane et le capteur photo périscopique. Ce capteur sera réservé à l’iPhone 15 Pro Max.

L’iPhone 14 Pro débute à 1 329€ et l’iPhone 14 Pro Max à 1 479€. À quoi s’attendre avec les iPhone 15 Pro et Pro Max ? L’analyste ne donne pas une estimation. Mais de précédentes estimations ont évoqué une hausse d’au moins 100$ aux États-Unis.

La grande question est de savoir ce qu’il va se passer en Europe. Il faut savoir qu’Apple a augmenté à plusieurs reprises les prix des iPhone en Europe au fil des années. À l’inverse, rien n’a bougé du côté des États-Unis. Cela changerait cette année avec une hausse qui s’appliquerait aux Américains. Et les Européens dans l’histoire ? Va-t-on encore une fois avoir le droit à des prix en hausse ? Réponse la semaine prochaine après l’annonce à la keynote.