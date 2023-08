Cela semble désormais acquis : les iPhone 15 Pro et Pro Max auront un prix en hausse par rapport aux iPhone 14 Pro. L’information a déjà circulé et elle se confirme une nouvelle fois aujourd’hui avec Digitimes.

Apple ajouterait 100$ ou 200$ aux prix des iPhone 15 Pro. Il est ici question des tarifs aux États-Unis, mais il n’est pas impossible que la hausse touche aussi l’Europe. Après tout, nous y avons le droit (presque) tous les ans, alors que ça ne bouge pas du côté des Américains…

L’iPhone 14 Pro débute à 999$ aux États-Unis. Avec l’iPhone 15 Pro, le prix de départ serait donc de 1 099$ ou 1 199$. Pour l’iPhone 14 Pro Max, cela commence à 1 099$. Son successeur débuterait ainsi à 1 199$ ou 1 299$.

Il y a un élément à noter : plusieurs rumeurs ont évoqué cette année une hausse de prix aux États-Unis. Cela semble un peu plus flou pour l’Europe parce qu’il n’y a pas encore d’informations concrètes à ce sujet. Mais il est certain que cela pourrait faire très mal. Actuellement, l’iPhone 14 Pro débute à 1 329€ et l’iPhone 14 Pro Max à 1 479€. Le premier prix de l’iPhone 15 Pro pourrait être autour de 1 500€ si l’on suit la hausse de prix annoncée aujourd’hui.

Apple devrait annoncer ses iPhone 15 le 12 septembre prochain lors d’une keynote.