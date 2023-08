Jusqu’ici, deux dates semblaient émerger pour la keynote de présentation de l’iPhone 15 et (sans doute) du prochain modèle d’Apple Watch, soit les 12 et 13 septembre. Le journaliste de Bloomberg Mark Gurman semble avoir des informations de première main et nous annonce aujourd’hui que la date du 12 septembre est la plus probable des deux.

Signs are increasingly pointing to Sept. 12 as the iPhone 15 event date, but obviously things can still theoretically change. https://t.co/hVKgjJGMc1 — Mark Gurman (@markgurman) August 8, 2023

On reste donc dans les eaux du calendrier habituel d’Apple puisque l’iPhone 13 avait été dévoilé un 14 septembre. On note aussi l’absence de la moindre rumeur de report de tel ou tel modèle (pour des soucis de production par exemple), comme cela avait pu être le cas pour l’iPhone 12 lancé en pleine épidémie de Covid.

Il faudra donc mettre une petite croix sur le 12, date à laquelle Apple dévoilera en détail les iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, sans oublier l’Apple Watch Series 9 ainsi que l’Apple Watch Ultra de seconde génération. Les précommandes démarreraient le 15 septembre et les premières livraisons le 22 septembre. Encore un peu de patience …