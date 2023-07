Cela semble quasiment acté à ce stade : Apple va augmenter les prix des iPhone 15 et 15 Pro. Mais vient une question toute simple : quelle sera la hausse en question ? Si l’on en croit Mark Gurman de Bloomberg, elle sera « mineure ».

Le journaliste, qui a des sources bien informées, indique :

Une autre remarque sur le prochain iPhone : je m’attendrais à des augmentations de prix au moins mineures pour les quatre modèles en dehors des États-Unis. Je n’exclurais pas non plus une augmentation de prix aux États-Unis — au moins pour certains des modèles Pro – compte tenu du passage au titane et du système de caméra plus coûteux sur l’iPhone 15 Pro Max. Pour situer le contexte : Apple facture les montres en titane 100$ de plus que leurs homologues en acier inoxydable.

Récemment, un analyste de la banque Barclays a communiqué les tarifs en se basant sur des informations venant des fournisseurs d’Apple. Il a indiqué que les iPhone 15 et 15 Plus ne bougeraient pas d’un point de vue tarifaire, ils seraient toujours disponibles respectivement à partir de 799$ et 899$ aux États-Unis. En revanche, il a fait savoir que l’iPhone 15 Pro prendrait 100$ en débutant à 1 099$. Pour l’iPhone 15 Pro Max, le prix serait de 1 299$, soit 200$ de plus que l’iPhone 14 Pro Max. On est loin d’une hausse de prix « mineure » ici.

Il faut savoir qu’Apple a eu l’habitude d’augmenter les prix chaque année en Europe, mais a toujours épargné les États-Unis. Cette année, la hausse tarifaire touchera visiblement tout le monde.