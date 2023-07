Plusieurs signes ont déjà suggéré qu’Apple va augmenter les prix avec ses iPhone 15 et cela se confirme un peu plus aujourd’hui. L’analyste Tim Long de la banque Barclays publie les tarifs, en se basant sur des informations venant des fournisseurs d’Apple.

Il est ici question des tarifs aux États-Unis. Selon ses dires, Apple ne changerait pas les prix pour l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus. Le premier débuterait toujours à 799$ et le second à 899$. En revanche, l’iPhone 15 Pro commencerait à 1 099 dollars, là où l’iPhone 14 Pro débute à 999$. Cela signifierait une hausse de 100$ pour ce modèle. Ce serait encore plus important avec l’iPhone 15 Pro Max, puisqu’il débuterait à 1 299$. En comparaison, l’iPhone 14 Pro Max commence à 1 099$. La hausse serait ici de 200$.

Pourquoi une différence de 100$ avec le modèle Pro et 200$ avec le Pro Max ? Les rumeurs indiquent que l’iPhone 15 Pro Max devrait avoir un capteur périscopique, permettant un zoom optique x5 ou x6, contre x3 sur les iPhone 14 Pro. Ce téléobjectif amélioré coûterait à lui seul 50$ selon l’analyste.

Pour rappel, les Américains s’en sortent généralement bien pour ce qui est des prix chez Apple. Ils ont rarement des hausses de tarifs. C’est l’inverse pour les Européens où les hausses de prix sont fréquentes, surtout pour les iPhone. Va-t-on aussi y avoir le droit avec les iPhone 15 (Pro) ? Ou la hausse va-t-elle uniquement concerner les États-Unis ? Étant donné les tarifs actuels en euros, il serait sympathique que nous soyons pour une fois épargnés. Mais ce serait étonnant.