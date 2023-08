Bonne pioche du leaker Sonny Dickson, qui fort à propos nous livres des clichés de maquettes d’iPhone 15/15 Pro (principalement destinées aux revendeurs) avec leurs nouveaux coloris. La tendance pastel se confirme donc avec du bleu, gris, vert/jaune et rose pâle pour la gamme d’iPhone 15, avec en sus un modèle noir très mat (fini les coloris glossy) et des coloris encore plus pâlots et quasi indéfinissables pour la gamme d’iPhone 15 Pro. On distingue tout de même les coloris argent, gris, noir et bleu.

Tout ceci n’est pas très joyeux, mais cela semble être la « trend » du moment. Après tout, l’époque n’est pas non plus à la liesse générale ; dans ce contexte, Apple s’est peut être dit que faire péter les coloris flashy et glossy n’était pas tout à fait raccord avec l’ambiance générale. A noter que visuellement, outre ces coloris, le seul changement des modèles Pro devrait consister en des bordures en titane et non plus en acier inoxydable.