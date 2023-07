Ceux qui comptent acheter un iPhone 15 Pro ou Pro Max doivent s’attendre à une hausse de prix. Selon Bloomberg, Apple envisage une hausse tarifaire pour ses nouveaux smartphones haut de gamme.

Quelle serait la hausse de prix ? L’information n’est pas dévoilée pour le moment. Mais il faut savoir qu’Apple a l’habitude d’en appliquer une chaque année, tout particulièrement en Europe.

Ce n’est pas la première fois que l’on entend dire qu’Apple pourrait augmenter le prix de ses iPhone 15 Pro. En début d’année, une rumeur affirmait qu’étant donné que les iPhone 15 et 15 Plus bénéficieront d’un certain nombre de fonctionnalités actuellement exclusives aux modèles Pro, comme la Dynamic Island et le capteur photo de 48 mégapixels, Apple estime qu’il est encore plus nécessaire de séparer les appareils Pro et non-Pro en matière de prix cette année. L’analyste Jeff Pu avait également évoqué une hausse en mars.

En France, l’iPhone 14 Pro débute à 1 329€ et l’iPhone 14 Pro Max à 1 479€ chez Apple. Du côté d’Amazon, l’iPhone 14 Pro commence à 1 109€ et l’iPhone 14 Pro Max à 1 193€.

Quels seront les nouveaux prix ? L’iPhone 15 Pro va-t-il frôler les 1 500€ ? Ce serait assez notable, c’est certain.

En toute logique, Apple annoncera l’ensemble de ses iPhone 15 en septembre lors d’une keynote. Bloomberg précise qu’Apple prévoit d’expédier à peu près le même nombre d’iPhone 15 que d’iPhone 14, avec un objectif d’environ 85 millions pour cette année civile. Des ventes d’unités stables, combinées à une augmentation du prix des modèles Pro, permettront d’accroître le chiffre d’affaires global de l’iPhone.