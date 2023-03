Les iPhone sont chers si on les compare avec les modèles de la concurrence sous Android et la situation devrait empirer avec les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Selon l’analyste Jeff Pu, une hausse de prix aura lieu.

Il s’était déjà murmuré en janvier qu’une hausse de prix était attendue pour les iPhone 15 Pro et Jeff Pu l’annonce à son tour aujourd’hui. Il n’y a cependant pas d’information sur la hausse en question.

En soi, les Européens sont habitués aux hausses de prix. Elles ont lieu chaque année (ou presque) et le premier prix pour l’iPhone 14 dépasse les 1 000€ (1 019€ en l’occurrence). Les iPhone 13 avaient connu une hausse de 100€ par rapport aux iPhone 12. Pour les iPhone 14, il y a eu une nouvelle fois une hausse des tarifs. Et voilà que l’histoire devrait se répéter en 2023 pour les iPhone 15 Pro.

L’iPhone 14 Pro débute à 1 329€ et l’iPhone 14 Pro Max à 1 479€. À combien s’attendre pour les successeurs ? 100€ en plus ? 150€ de plus ? Il n’y a pas encore d’information à ce sujet.

Comme dit précédemment, les Européens sont habitués aux hausses de prix, mais pas les Américains. Et pour le coup, le prix augmenterait aussi aux États-Unis avec les iPhone 15 Pro. Depuis l’iPhone X, Apple propose un tarif de base de 999$ pour les modèles premium. C’est toujours le cas avec l’iPhone 14 Pro. Quant à l’iPhone 14 Pro Max, le prix est de 1 099$. C’était aussi le cas pour les modèles précédents.

Reste à savoir maintenant ce qu’il va se passer pour les iPhone 15 et iPhone 15 Plus. Apple va-t-il là aussi augmenter les prix ?